السجن 6 سنوات للمتهم بخطف "طفلة حلوان" والاعتداء عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بخطف طفلة والاعتداء عليها بمنطقة المعصرة، بالسجن 6 سنوات؛ مع الشغل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم "ص.س" تهمة خطف المجني عليها الطفلة، بأن توجه للمكان الذي تواجدت به خلال لهوها، وأبعدها عن الأعين.

واقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى وهي قيام المتهم بالاعتداء على الطفلة المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.