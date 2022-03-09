سقوط تشكيل عصابي نفذ سطو مسلح على محل مجوهرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، سرقوا مالك محل مجوهرات بالإكراه بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مالك محل للمجوهرات كائن بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم"، وقرر بأنه حال تواجده بالمحل عمله حضر له شخصان، وقاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وسرقة "مشغولات ذهبية -مبلغ مالي - جهاز دي في أر، ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان – "لهما معلومات جنائية" .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وضبط طبنجة - فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا باقتسامهما للمشغولات الذهبية المستولى عليها وإنفاقهما للمبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وأضاف أحد المتهمين باستعانته بوالدته في التخلص من جهاز الدي في أر بإلقائه بالطريق العام، وإنها على علم بملابسات الواقعة، وأمكن ضبط الأخيرة، وعُثر بمسكنها على كمية من المشغولات الذهبية.

وبمواجهتها بأقوال نجلها أيدتها، كما تم بإرشاد المتهم الثاني ضبط باقي المشغولات الذهبية المستولى عليها مخبأة داخل حقيبة لدى أحد معارفه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.