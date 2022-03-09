ضبط عاطل اشترك مع آخر في سرقة توك توك بالإكراه في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مرتكبي واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه، والتعدي على قائدها بسلاح أبيض بمنطقة الغربية.

تلقي مركز شرطة زفتي بمديرية أمن الغربية، بلاغاً من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز مُصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وما قرره أنه أثناء قيادته مركبة "التوك توك" الخاص به وسيره بدائرة المركز، استوقفه مجهولان وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز ولدى وصولهم قاما بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة " وأحدثا إصابته المشار إليها واستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة عاطلين - مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.