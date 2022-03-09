ضبط 26 تاجر مخدرات وضبط 6 أسلحة نارية في حملة أمنية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة من ضبط 6 قطع سلاح ناري بحوزة عدد 6 متهمين، وضبط 25 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 26 متهمين "لعدد 11منهم معلومات جنائية"، وضبط 4 متهمين هاربين في قضايا متنوعة، وتنفيذ 7529 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.