رسائل مهمة.. برلماني: البيان المصري- السعودي وثيقة تستهدف تحقيق مصالح دول المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو السنباطي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن البيان المشترك المصري- السعودي، أكد ثوابت مهمة تستهدف دعم أمن المنطقة العربية واستقرارها، حينما رفض أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها.

وأضاف السنباطي أن البيان المشترك رسم ملامح مفهوم الأمن القومي العربي في صورته الشاملة، حينما أكد أن الأمن القومي لدول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وعندما أدان ورفض محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي، ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، والذي يؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة .

وأشاد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بما ورد في البيان المصري- السعودي المشترك، والذي أكد أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، موضحًا أن هذه الرسائل المهمة تأتي في توقيت مهم وله دلالته في ظل التوترات الحادثة على عدة مستويات إقليمية ودولية.

ولفت السنباطي إلى أن البيان يدعم الثوابت المصرية التي تحارب الإرهاب، ويدعم الأمن القومي السعودي بالتأكيد أنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية قدرات عسكرية نوعية؛ كونه تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، مشيدًا بإعلان الجانبَين حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين؛ خصوصاً في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية.

وقال النائب إن البيان المشترك كان بمثابة وثيقة مهمة تعكس تحالفًا يستهدف تحقيق مصالح دول المنطقة، مؤكدًا أهمية ما ورد في البيان على دعم الجانب السعودي للأمن المائي المصري؛ باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومطالبته أيضًا إثيوبيا بالتخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية في ما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان؛ للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.

وقال السنباطي إن البيان وضع روشتة لعلاج التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، ولم يغفل أزمات الدول العربية كافة ، مشيدا بما اكد عليه البيان بأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين .