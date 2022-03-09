صوت دوي ضخم في المعادي.. ومدير معهد الفلك يوضح السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ويوسف عفيفي:

قال الدكتور جاد القاضي، مدير معهد الفلك، إن صوت الدوي القوي الذي شهدته منطقة المعادي، وسمعه أهالي المنطقة، ناتج عن بعض الأعمال الإنشائية في مسار مشروع القطار الكهربائي السريع.

وأضاف في تصريح لمصراوي: لم يحدث زلزال في هذه المنطقة، الصوت ناتج عن بعض الأعمال الإنشائية.

كانت بعض صفحات جنوب القاهرة، ومن بينها المعادي، قد تداولت منشورات منذ قليل، يفيد بوقوع زلزال وسماع صوت دوي قوي.

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة ما يتم تداوله بشأن حدوث زلزال في مصر اليوم الأربعاء 9 مارس 2022.

وأكد المعهد في بيان اليوم، عدم صحة مايتداول بشأن حدوث زلزال اليوم، متابعا:"وما نشر كان خطأ غير مقصود".

وشدد المعهد القومي للبحوث الفلكية، على أنه عندما يكون هناك شيء من هذا القبيل سوف نعلن في بيان رسميا بذلك.

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