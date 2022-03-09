قرارات تدعم الاستثمار الزراعي.. تفاصيل ترؤس القصير مجلس "التعمير والتنمية الزراعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

وناقش الاجتماع بعض القرارات التي تُسهم في دعم الاستثمار الزراعي وتشجيع صغار المزارعين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الأراضي لمشروعات النفع العام في المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.

ووافق المجلس على السير في إجراءات تسجيل ملكية أراضي المشروع القومي 1.5 مليون فدان بالشهر العقاري لصالح شركة الريف المصري الجديد؛ حتى يتسنى للشركة إصدار العقود النهائية للمنتفعين تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي لهم .

وقام مجلس الإدارة باعتماد الحساب الختامي والقوائم المالية للهيئة في سابقة لم تحدث منذ أكثر من 20 عامًا.

وأشاد وزير الزراعة بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في المشاركة الفعالة وإيجاد حلول أسهمت في إظهار القوائم المالية للهيئة بشكل يعبر عن مركزها الحقيقي، ووجه باستمرار التعاون الفعال بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وقدم القصير الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة وقيادة الهيئة على ما قدموه من جهود في سبيل الارتقاء بالعمل وتحصيل مستحقات الدولة والتي تجاوزت مليار جنيه سنويًّا.

واستعرض د.محمد الشحات، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إنجازات الهيئة عن الفترة من يوليو 2021 حتى فبراير 2022 في مجالات التوسع الأفقي والتحول الرقمي ودعم الاستثمار الزراعي والتحصيل والعقود .