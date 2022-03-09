ننشر المواعيد الجديدة لحجز الوحدات بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواعيد الجديدة الخاصة بحجز الوحدات السكنية بالطرح الحالي دار مصر وسكن مصر وجنة، بعد مد فترة التسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى حتى يوم الأحد المقبل 13 مارس.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم فتح باب حجز الوحدات السكنية بدأ من يوم الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

وتابع: "بدءا من يوم الإثنين 21/3/2022 حتى الأربعاء 30/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز)، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي: يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر، ويومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر، ويومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة، بالإضافة إلى تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة".

وأكد الصندوق أن موعد بدء الحجز في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

وأكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز دون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لن يتمكنوا من حجز وحداتهم السكنية عند فتح باب الحجز، وكذلك المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني دون سداد مقدم جدية الحجز لن يتمكنوا أيضًا من حجز وحداتهم السكنية لاحقاً.

وأوضحت أن عدد المتقدمين المسددين لمقدمات جدية الحجز إلى ما يزيد على 27 ألف مواطن، في حين وصل عدد من قاموا بالتسجيل ورفع مستنداتهم إلى ما يزيد على 22 ألف مواطن، وعليه تم إضافة عدد من الوحدات السكنية على مستوى كل من مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، وذلك ليصبح إجمالي الوحدات المطروحة بالإعلان كما يلي:

أصبح إجمالي الوحدات المطروحة بالإعلان كما يلي:

- مشروع سكن مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 10090 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط).

-مشروع دار مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 2612 وحدة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة).

- مشروع جنة بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 6155 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – العبور – المنيا الجديدة).

وبذلك يصبح إجمالي عدد الوحدات المطروحة بالإعلان الثاني للصندوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية 18857 وحدة سكنية على مستوى المشروعات المطروحة بالإعلان.

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