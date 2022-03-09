الخبز والكمون والكبدة.. رئيس "سلامة الغذاء" يوجه نصائح مهمة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، العديد من النصائح الخاصة بالعادات الغذائية وخطورة شراء المنتجات مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامجه حضرة المواطن، يرصدها الخليج 365 كالتالي:

- أي شخص يريد أن يأكل كبدة يأكلها من حيوان ما زال رضيعًا.

- كبدة الفراخ والبط جيدة وتتوقف على نوع الغذاء الذي تتناوله.

- المصريين بيأكوا كبدة أكثر من المتوسط العالمي بـ20 مرة.

- حذر مما قال إنه كارثة في الكمون، مشيرًا إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من المبيدات.

- هناك مشكلة في الكمون لأنه يضم كمية مبيدات كثيرة، واستطعنا السيطرة على الواردات.

- أنصح بتقليل كمية الكمون، لأن فيه مشاكل بسبب الذرة التي يتم استخدامها تكون قليلة، ويتم وضع كميات كبيرة من المبيدات.

- حذر من خطورة اللحوم المعروضة في الشوارع موضحا أن اللحوم لابد أن تعرض في أماكن مبردة.

- غلي اللحوم جيدًا يقضي على الميكروبات بنسبة كبيرة لكنها لن تقضي على معظم الميكروبات.

- متشتريش لحمة معلقة في الشارع أو من عند الجزارين لازم تكون في الثلاجة.

- الخبز لا يجب أن تشتريه من البياع باليد.

- الخبز يجب أن يكون مغلفا وهذا متبع في جميع دول العالم.

- تأتي خطورة تناول الخبز من يد البياع، بسبب الملوثات الموجودة في اليدين.

- جائحة كورونا غيرت ثقافة غسل اليدين وأوضحت مدى أهمية غسل اليدين خاصة أنها تحمل الكثير من الميكروبات.