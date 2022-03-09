"علاجك عندي".. حيلة نصاب استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطه الإجرامي ومقيم بالجيزة) لقيامه بغسل أكثر من 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بأنه خبير علاجي عالمي يمكنه علاج كافة الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب "على خلاف الحقيقة" وترويجه لذلك على قناته على موقع "يوتيوب" وصفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فضلاً عن قيامه بالإتجار في الأدوية التي يقوم بتصنيعها في أماكن غير مرخصة.

وقام المتهم بجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ تجاوز 50 مليون جنيه.