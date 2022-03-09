الداخلية: ضبط قرابة 325 طن دقيق و6 أطنان سمن صناعى تم حجبهم عن التداول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تصدت وزارة الداخلية للعناصر الانتهازية التى تحاول حجب السلع عن التداول لرفع أسعارها، وتتمكن من ضبط قرابة 325 طن دقيق و6 أطنا سمن صناعى تم حجبهم عن التداول بالأسواق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بمينا البصل).. لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية "دقيق فاخر – سمن صناعى"، بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالإسواق.. وضبط بحوزته (324,500 طن "دقيق أبيض") معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهول المصدر" – 5,660 طن سمن صناعى "أنواع مختلفة" بدون فواتير أو مستندات مجهولة المصدر دون إعلان عن الأسعار بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها مستغلين الأحداث العالمية.