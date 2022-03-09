ضبط شخص لقيامه بغسل 50 مليون جنيه من النصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل أكثر من 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطه الإجرامى" – مقيم بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه خبير علاجى عالمى يمكنه علاج كافة الأمراض بإستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب "على خلاف الحقيقة" وترويجه لذلك على قناته على موقع "اليوتيوب" وصفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، فضلاً عن قيامه بالإتجار فى الأدوية التى يقوم بتصنيعها فى أماكن غير مرخصة، مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ تجاوز 50 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.