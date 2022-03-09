شروط وطرق السداد.. تفاصيل طرح محلات تجارية وصيدلية بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز حدائق أكتوبر طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 23 إلى 101 متر بمنطقة 207 عمارة بمشروع سكن مصر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

شروط التقديم:

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيه، لكل محل أو الصيدلية.

- تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز يوم (الاثنين) الموافق ۲۰۲۲/۳/۲۸

- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ (۲۵۰۰۰ج) خمسة وعشرون ألف جنيه لكل محل أو الصيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

- يتم استكمال سداد (نسبة 10% + 1% مصاريف إدارية + ۰٫۵٪ لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة البيعية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

- سداد 90% بإحدى الطريقتين التاليتين:

1- استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.

۲- سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزى المصرى وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة المالية على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز.