السيدة انتصار السيسي: حقوق المرأة أصبحت واقعًا حقيقياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أبدت السيدة انتصار السيسي، سعادتها بحضور احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقالت عبر حسابها على فيسبوك مساء الثلاثاء: "سعدت اليوم بحضور احتفالية "أيقونة المرأة المصرية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وسط نخبة مميزة من نماذج مشرفة وملهمة لنساء مصر العظيمات، تؤكد أن المرأة هي الركيزة الأساسية لأمتنا، وأن تطور أي مجتمع ورقيه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة وعي نسائه وثقافتهن، وهو ما تحقق بالفعل".

وأضافت: " أصبحت حقوق المرأة واقعًا حقيقيًا بفضل جهود الدولة المصرية، وجهد نساء مصر وفتياتها في العلم والعمل وعبقريتهن في حمل الأمانة المقدسة في رعاية الأسرة وتربية الأبناء.. كل عام وعظيمات مصر بخير".