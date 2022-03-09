توفيق عكاشة يكشف لأول مرة.. كيف تنبأ بالحرب العالمية الثالثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه تنبأ بعدد من الأزمات التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، ومنها اندلاع صراع أقرب لحرب عالمية ثالثة.

وقال: "لم أتنبأ بالأزمة الروسية الأوكرانية فقط، تنبأت بما يقرب من 80% من كل الأحداث التي شهدتها المنطقة وما سوف تشهده خلال الفترة المقبلة".

وأضاف خلال حوار لايف مع الخليج 365: "ده كله ينطبق مع علوم آخر الزمان وأنا أول من تحدث عن هذا العلم في وسيلة إعلامية".

وتابع: "المرجعية الأولى في علم آخر الزمان هو الدكتور عمران حسين الذي كان سفيرًا لماليزيا في أمريكا"، مؤكدًا أن "علم آخر الزمان قائم على علوم المصريات والأديان والتاريخ، وللمسلمين يضاف إليه علم الجفر".

وتوقع عكاشة إن تكون الحرب الروسية الأوكرانية، مقدمة للحرب العالمية الثالثة، حيث يعتبرها الدين اليهودي والمسيحي حرب "هرمجدون"، وفي الدين الإسلامي "الملحمة الكبرى".

يذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة، نشر مقطع فيديو سابق له يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة.

ووجه الإعلامي توفيق عكاشة عبر "الخليج 365" رسالة مهمة للشعب المصري قائلا: ثقفوا انفسكم ومتسيبوش نفسكم للتغيب.

وبحسب الفيديو القديم- قبل سنوات- قال عكاشة حينها: إن فيروس كورونا هو أحد حروب الجيل السادس وهي الحروب البيولوجية المتعددة التي تطلقها الدول الصناعية الكبرى أو الدول النووية التي وصلت إلى أعلى درجات العلم في مختلف مجالات الحياة.

وأضاف عكاشة: فيروس كورونا وفقا لأحد نبوءات آخر الزمان أنه سيكون هناك طاعون تهتز له البشرية وسيجعل الأرض في حالة مخاض وإعادة تكوين من جديد، لافتا إلى أن كل الدول يعمل إعلامها على معالجة قضية فيروس كورونا ويتم في هذا الوقت العمل على توجيه الرأي العام دون أن يشعر لتحدث حالة من التوتر الشديد جدا على الكرة الأرضية.