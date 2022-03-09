"اقتراحات النواب" توافق على توفير استراحات لذوي الهمم‎‎ بالمرافق العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، و كيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن توفير جميع سبل الراحة لذوي الهمم من استراحات وطرق ومصاعد داخل جميع المرافق العامة والمواصلات العامة.

جاء ذلك بعدما استعرضت النائبة فاطمة سليم اقتراحها، مؤكدة أهمية توفير استراحات وطرق ممهدة ومصاعد داخل جميع المرافق العامة والمواصلات العامة، وذلك لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة في تحركاتهم اليومية سواء داخل مبانى المرافق والخدمات العامة أو داخل وسائل المواصلات العامة

وقالت سليم، إن هناك بعض المصالح الحكومية، تفتقد وجود استراحات ومصاعد الأمر الذى يمثل معاناة علي الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتابعت أنه وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تلتزم الحكومة بتأهيل كافة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيدها في ذلك ممثلي الحكومة المشاركين في الاجتماع.

وأعلنت اللجنة موافقتها على المقترح المقدم من النائبة بشأن بشأن توفير جميع سبل الراحة لذوي الهمم من استراحات وطرق ومصاعد داخل جميع المرافق العامة والمواصلات العامة.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من نواب دائرة السنبلاوين وتمى الأمديد بالدقهلية: هشام الحصري، أسامة عبدالعاطي، محمد السعيد عوض، بشأن إدراج منطقتي البستان والحوال التابعين لمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ضمن صندوق تطوير المناطق العشوائية، على ان يتم تخصيص التمويل اللازم في بداية العام المالى المقبل.