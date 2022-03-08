أشلاء في صحراء حلوان.. اعترافات ربة منزل استعانت بزوجها لقتل عشيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة بحبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما باستدراج عشيقها وقتله بحلوان.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل ونجلها - مقيمان بدائرة المركز) بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهم ولم يشتبها في غيابه جنائياً.

دلت التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تبين أن وراء غياب المذكور (إحدى السيدات وزوجها - مقيمان بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة)، فتم ضبطهما.

واعترفت المتهمة بوجود خلافات بينها وبين عشيقها المجني عليه، وعلى إثر ذلك اتفقت مع زوجها على التخلص منه وفي سبيل ذلك قامت باستدراج المجني عليه إلى شقة خاصة بأحد أقارب زوجها ولدى وصول المجني عليه قام زوجها بمغافلته والتعدي عليه بسكين فأودى بحياته.

وأضافت أنه أثناء ذلك حدثت إصابة زوجها بجرح قطعي باليد وتوجها للمستشفى لإسعافه وعقب العودة لمسكنهما عادت للشقة محل الواقعة حيث قامت بتقطيع الجثة لأجزاء باستخدام سكين ووضعت الأجزاء وملابسه ببعض الأكياس البلاستيكية ثم قامت بالتخلص من تلك الأكياس بإلقائها بأماكن متفرقة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لمحل سكنها وقامت بحرق متعلقات المجني عليه.

وإمعاناً في التضليل وإبعاد الشك عنهما وحال تواجدهما بالمستشفى لمتابعة علاج إصابة زوجها قاما بترك أحد هاتفي المجني عليه بغرفة الاستقبال "كانت أهلية المجني عليه قد استلمته من إدارة المستشفى بذات التاريخ" وقام زوجها ببيع الهاتف الآخر لأحد الأشخاص بسؤال زوجها أيد ما سبق.

وأرشد المتهمان عن "كيس بلاستيكي به بعض رفات عظام آدمية عثر عليه بمكان الإلقاء وجاري استكمال البحث عن باقي الرفات) وبمعاينة الشقة محل الواقعة عُثر على السكين المستخدمة في الواقعة وعليها آثار دماء قديمة، كما تبين وجود آثار قديمة لبقعة دماء بأرضية الشقة.