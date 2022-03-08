"حرام عليك يا خالو".. كواليس مقتل سيدة على يد أخيها ونجاة ابنتها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى سائق يعاني من اضطراب نفسي حياة شقيقته بطعنة قاتلة بالرقبة وشرع في قتل ابنتها بمنطقة الهرم، غرب الجيزة.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيلة ومصابة بدائرة قسم الهرم.

وجه العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ وبينت تحريات العقيد محمد الصغير مفتش الفرقة، أن سائقًا استل سلاحا أبيض اعتدى به على أخته أصابت إحدى الطعنات منطقة الرقبة؛ لتسقط جثة هامدة تحت أنظار الأسرة.

مع هول الفاجعة، تدخلت ابنة المجني عليها للدفاع عن والدتها "حرام عليك يا خالو" ليعاجلها بضربات بالرأس تحت أنظار أفراد الأسرة دون سابق إنذار أو سبب.

تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، ومعاونه الرائد محمد سعودي من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة واقتياده إلى ديوان القسم لسماع أقواله إلا أنه كان يهذي بكلمات غير مفهومة.

تحريات المباحث والفحص المبدئي أشار إلى أن المتهم مختل عقليًا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة تمهيدًا لعرض المتهم على مصحة نفسية للوقوف على سلامة قواه العقلية من عدمه.