رئيس الطائفة الإنجيلية في يوم المرأة العالمي: نشكر القيادة السياسية لتعظيم دورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جميع سيدات العالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال زكي في بيان له اليوم: "تحية شكر إلى جميع سيدات العالم، المبدعات الرائدات، والأمهات والعاملات، اليوم نتذكر المصدر الإنساني الأعظم تأثيرًا في المجتمع".

وأضاف: "ونشكر القيادة السياسية على موقفها التاريخي في تعظيم دور المرأة المصرية، وتعيينها على منصة القضاء لمجلس الدولة، في سابقة هي الأولى من نوعها للدولة المصرية، والتي تحقق الرؤية العصرية الحديثة للجمهورية الجديدة".