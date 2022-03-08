العثور على جثة شاب مخنوقا داخل جوال بمصرف في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، ومقتول داخل جوال بمصرف مائي، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بمصرف مائي بعزبة مدكور بنطاق المركز.

بالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب عشريني العمر، داخل جوال، وبها آثار خنق حول الرقبة وعدم وجود أي إصابات ظاهرية آخرى بجثته، ولا يوجد بحوزته أية أوراق ثبوتية.

شكَّل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم لفك طلاسم الجريمة.

تركزت خطته على فحص بلاغات التغيب للتوصل إلى هوية المجني عليه، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، وخط السير للطرق المؤدية لمكان العثور على الجثة للوصول إلى مرتكب الجريمة ومعرفة دوافعه حول ارتكابها.

جرى نقله الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.