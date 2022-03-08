"الحق دكتورة أماني بتموت".. شقيق ضحية حادث أكتوبر يكشف تفاصيل مصرعها على يد طفل (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عادل:

روى الدكتور محمد الشامي، شقيق الطبيبة أماني الشامي ، نائب مدير الطب الوقائي في الجيزة ضحية حادث في مدينة اكتوبر علي يد طفل، خلال بث مباشر لـ"الخليج 365"؛ حيث أكد أنه فوجئ يوم الجمعة الماضي باتصال هاتفي من زوج شقيقته الطبيبة أماني الشامي، يخبره فيه أن شقيقته تلفظ أنفاسها الأخيرة أثر حادث مروع بمدينة السادس من أكتوبر، وهرول مسرعًا وهو في حالة انهيار إلى المستشفى يفاجأ بمصرع شقيقته.

وتابع أنه بعد توصيل شقيقته أبنتها لـ"كورس" بمدينة اكتوبر، صدمتها سيارة تسير بسرعة جنونية - خلال عبورها للطريق - يقودها طفل 15 سنة، ثم ترك السيارة وفر هارباً.

وأضاف "الشامي"، أنه فوجئ بابتسامة الطفل، خلال التحقيق معه في النيابة دون أن يولي اهتمامًا بحياة الطبيبة وأطفالها الذين حرموا منها بسببه ما أدى الي استفزاز اسرتها، وأن الطفل اعتاد أن يستقل سيارة والدته ويقودها في شوارع مدينة أكتوبر ونشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال القيام بذلك.

وطالب شقيق الطبيبة أماني، الأجهزة الأمنية بسرعة تحويل الطفل إلى المحاكمة العاجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقابه، وأنه يجب تغيير القانون وتشديد العقوبة طبقاً لظروف المجتمع الحالية.

وأمرت النيابة العامة، السبت الماضي ، بحبس طفل في اتهامه بقتل سيدة خطأ بسيارة في أكتوبر.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تلقت بلاغًا يوم الخميس الماضي، بوفاة سيدة حالَ عبورها طريق المحور المركزي بأكتوبر؛ لاصطدام سيارة بها وفرار قائدها، وأن مالكة السيارة حضرت بمحلِّ الحادث وقررت أن ابنها هو قائدها وقت الحادث، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

إذ اطلعت النيابة العامة على مقطع مُصوّر للواقعة، وعلى تقرير مفتش الصحة الخاصّ بفحص جثمان المتوفاة، واستجوبت مالكة السيارة -والدة الطفل المتهم- فأنكرت ما نُسب إليها من سماحها لابنها بقيادة السيارة دونَ حصوله على رخصة قيادة، وقد نجَمَ عن ذلك حدوث وفاة، مُدعيةً حصولَه على السيارة دون علمها.

كما استجوبت النيابة العامة الطفل، فأقرَّ بارتكابه الواقعة وقيادته السيارة دون علم والدته، وأنه هرب من محلّ الحادث فورَ وقوعه خوفًا.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل السيدة المتهمة إذا ما سددت ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه، وأمرت بحبس الطفل أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

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