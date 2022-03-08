بالورود والهدايا.. مطار القاهرة يحتفل باليوم العالمي للمرأة داخل الصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

احتفل مطار القاهرة الدولي، باليوم العالمي للمرأة، وسط الراكبات من مختلف الجنسيات داخل صالات السفر والوصول.

وقامت فرق العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة بالمطار، بتوزيع الورود والهدايا التذكارية بمناسبة هذا اليوم.

ونظم المطار الاحتفال داخل الصالات بتوجيهات من المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتواجد وسط الراكبات وأسرهم وتوزيع الهدايا والورد عليهم كعرفان بدور المرأة المهم في المجتمع.

يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة إنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية ودورها في المجتمعات والنهوض بها.