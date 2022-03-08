قومي المرأة يطلق برنامج التثقيف المالي لتدريب 36 ألف سيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج التثقيف المالي الذي يستهدف تدريب 36 ألف سيدة وتوعيتهن وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس مي محمود، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يشمل تدريس الدليل التدريبي" التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية، ويقوم بتدريسه نخبة من المدربين المعتمدين دوليا.

وأضافت أن البرنامج يتضمن كذلك تدريب السيدات على تحديد الأهداف المالية، و كيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال و كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين ، وذلك بـ 9 محافظات هي ( الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا والشرقية والأقصر والدقهلية).

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادي للمرأة و التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.