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بالصور.. محمد بن سلمان يصطحب السيسي في جولة بالدرعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير ، صورا لتجول الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي في حي الطريف التاريخي في الدرعية.

وقال العساكر، في تدوينة له عبر موقع تويتر: "ولي العهد ورئيس جمهورية مصر يتجولان في حي الطريف التاريخي في الدرعية".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى اليوم في الرياض مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية وخادم الحرمين الشريفين، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة بين الزعيمين، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن ترحيب المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور مصر المحوري فى المنطقة العربية، وجهودها الحثيثة لمساندة ودعم الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، وذلك كركيزة أساسية لصون الأمن والاستقرار فى الوطن العربي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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