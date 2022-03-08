الداخلية توجه حملة أمنية لمكافحة جرائم الأموال العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بوزارة الداخلية، حملة أمنية لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات (الغربية – الشرقية – البحيرة – الإسكندرية – سوهاج – الإسماعيلية – الدقهلية – الفيوم – كفر الشيخ).

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط 4 متهمين؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة بلغت (2.707.625) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.