كواليس سرقة وضرب مراسل صحفي على يد شخصين بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة شخص بالإكراه ومحاولة اختطافه على خلفية حادث مروري مع قائدي سيارة أخرى وسرقة هاتفه المحمول وراتبة الشهري.

تبين بالفحص تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا من مراسل بإحدى القنوات الإخبارية "المجنى عليه المعنى بالخبر" ، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم اصطدم بإحدى السيارات "لا يعلم بياناتها أو قائدها" من الخلف بدون قصد مما أدى إلى حدوث تلفيات بسيارته ، وعقب ذلك فوجئ بقائدها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته مما دعاه لترك السيارة والهرب من مكان الواقعة.

بالانتقال ال بصحبة المُبلغ عُثر على سيارته بمكان الواقعة، وأضاف بعدم عثوره على هاتفه المحمول وبعض المتعلقات الشخصية.

تحريات الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما سيارة "قيادة أحدهما" وبها أثار إصلاح.

أمام العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث فرقة الوسط، أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأن أحدهما هو محدث إصابة المجني عليه.

كما تم بإرشادهما ضبط المتعلقات الشخصية الخاصة بالمُبلغ (الهاتف المحمول – مفتاح سيارته- رخصتي القيادة والتسيير – كارنية تحقيق شخصية خاص به) المستولى عليهم.