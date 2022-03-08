الداخلية تواصل توجيه القوافل الإنسانية بمحافظتي الغربية والمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة في تقديم أوجه الرعاية للمواطنين،

تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعي (حقوق الإنسان والخدمات الطبية)؛ لتوزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على عدد من الأهالي بالقرى الأكثر احتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتي (الغربية -المنوفية)، بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطي على الأهالي بذات القرى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية؛ للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك في كل مكان).