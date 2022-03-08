سقوط عاطل بـ 16 ألف قرص تامول مخدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عاطل بحوزته 16 ألف قرص تامول وترامادول.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته (16147 قرص لعقاري "التامول – الترامادول" المخدر – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي- 2 هاتف محمول- ماكينة عد نقود كهربائية – سيارة أجرة).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة المضبوطة لتسهيل حركة تنقلاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.