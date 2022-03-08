وزير الداخلية يهنئ القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال "بيوم الشهيد".

وجاء بالبرقية:- يطيـب لـي وهيئة الشـرطة في مناسبة الاحتفــال "بيوم الشـهيد" أن نعرب لسيادتكـم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقــــادة والضبـــاط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم في مأموريات حفظ السلام عن أصــدق مشاعر الإعزاز والتقدير وأطيب الأمنيــــات بـدوام التوفيق والسداد.

إن مسيرة الوفاء والعطاء لشهدائنا الأبرار ستبقى خالدة عبر الأجيال وشاهدة على كفاح الرجال الأبطال، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كملحمة تُجسد نضالهم الوطني العظيم.

حفـظ الله قواتنا المسلحة ورعـى أبطالـها ورحم شهدائنا الأبرار وحقق لمصرنا الغالية مزيــداً من الأمن والتقدم والرخاء.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".