النيابة تحقق في العثور على جثة شخص مقتولًا بأوسيم.. وتطلب التحريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بأوسيم، شرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة أحد الأشخاص مقتولًا بمنطقة أوسيم، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وصرحت النيابة العامة، تشريح الجثة، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة أوسيم، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص به إصابات، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجاري تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.