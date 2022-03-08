شرطة التموين تضبط 1361 قضية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجاري والصناعي - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1361 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 169 قضية مخابز ودقيق، بمضبوطات بلغت 1.500طن، وضبط 22 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت (31.178 طن – 18108عبوة – 15157 قطعة – 500 لتر)، وضبط 22 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (7.274 طن)، و17 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت (3.960 طن – 7765 عبوة – 15673 قطعة).

وضبط 30 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (48 إسطوانة – 49500 لتر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.