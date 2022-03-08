ضبط 21 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة المقررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 21000 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 3814 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و120 مخالفة السير بدون تراخيص، و32 مخالفة شروط التراخيص، و21 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.