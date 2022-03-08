سفير أرمينيا بالقاهرة: نقدر الدور الإيجابي لمصر في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

أعرب سفير أرمينيا بالقاهرة هراتشيا بولاديان عن تقدير بلاده لدور مصر الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، مؤكدًا أن مصر هي القوة التي تعمل على الاستقرار وتسهم في تعزيز الأمن وتطويره في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء؛ بمناسبة الاحتفال بذكري مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأرمينيا الذي يوافق غدًا الأربعاء.

وأشاد السفير بدور مصر في مكافحة الإرهاب، ووساطتها في حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والأزمة الليبية وكذلك دورها في دعم أمن الطاقة من خلال منتدى غار شرق المتوسط وآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

وقال إنه يتم الإعداد حاليا لعقد الدورة السادسة للجنة الحكومية المصرية – الأرمينية المشتركة على الأرجح في النصف الثاني من العام بالقاهرة والتي تعتبر ذات أهمية خاصة لنا.

وأفاد بأنه من من المقرر تنظيم عدد من منتديات الأعمال المصرية – الأرمينية في مجالات التكنولوجيا العالية والسياحة والتعليم هذا العام، موضحًا أن الشركات الأرمينية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في المعارض الصناعية في مصر.. مؤكدا وجود الإمكانات الهائلة للتعاون في مجالي التكنولوجيا الفائقة والسياحة.

وأضاف أننا نحتفل هذا العام بذكرى مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولكن العلاقات تعود تاريخها إلى آلاف السنين، مؤكدًا أنه من المقرر تنظيم عدد فعاليات من بينها حفل الفرقة الأرمينية للإيقاع في 22 مارس الجاري ومؤتمر علمي مشترك في النصف الثاني من هذا العام.

وأكد بولاديان اهتمام أرمينيا بصفتها عضوًا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بمواصلة بذل الجهود لمساعدة مصر في استكمال عملية صياغة وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد في أقرب وقت ممكن معربا عن اعتقاده بأن هذه الاتفاقية ستوفر فرصًا جديدة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين أرمينيا ومصر.

وأوضح أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار وأن السفارة تبذل جهودا كبيرة لبلوغ هذا الهدف.. معربا عن أمله أن تزيد التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة في السنوات المقبلة.

وعن التعاون العلمي، قال إن هناك إطارا قانونيا للتعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية قائمًا على أساس اتفاقية التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين في مجالات الصحة والطب والصيدلة عام 1997، تلاها عدد من الاتفاقيات مشيرا إلى الاتصال الدائم والتعاون بين الهيئات الحكومية ذات الصلة في مصر وأرمينيا.

وعن جائحة كوفيد -19، أشاد السفير بجهود مصر الدؤوبة للقضاء علي الوباء والذي نتج عنه السماح للسائحين الأرمن بقضاء إجازاتهم في مصر.