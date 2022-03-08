5 توجيهات جديدة من وزير السياحة للقطاع بشأن الأوكرانيين والتفتيش على الفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً موسعاً مع لجنة متابعة مستجدات تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي في مصر.

وبحسب بيان، تابع الوزير، خلال الاجتماع، مستجدات الموقف فيما يخص حركة عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، وذلك بعد انتهاء برامجهم السياحية في مصر.

وأكد العناني، على أهمية الاستمرار في توفير كافة سبل الراحة لجميع السائحين المتواجدين بمصر من مختلف دول العالم.

وتقدم الوزير، خلال الاجتماع، بالشكر للقطاع السياحي على تعاونه مع الدولة في هذه الأزمة.

ووجه وزير السياحة، بضرورة استمرار الوزارة في إيفاد لجان للمرور على جميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها في المحافظات السياحية المختلفة، والتأكد من راحة وسلامة جميع السائحين بها، بجانب استمرار المتابعة على أرض الواقع بالتنسيق مع الاتحاد والغرف السياحية المعنية والجهات المعنية، وكذلك استمرار الوزارة في المتابعة وإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية في الدولة لحين عودة كافة السائحين.

شارك في الحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعدو الوزير لكل من شئون الشركات السياحية، والشئون الفنية، بالإضافة إلى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ورئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات المصرية، وممثلى الأجهزة المعنية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تيسير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض من أعضاء الإتحاد والغرف السياحية.