"طاهر" يطلب تطليق زوجته: "بتقولي هسيبك في الشقة لوحدك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "طاهر. ص" 33 سنة، مهندس كمبيوتر، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته " ياسمين. ع" 22 سنة، للمطالبة بتطليقها، مبررًا طلبه "من يوم جوازنا وهي بتظهر عدم حبها ليا وبتقولي هسيبك في الشقة لوحدك".

يقول الزوج: تعرفت على زوجتي قبل الخطبة بعدة أشهر، وتقدمت لخطبتها بالفعل لمدة وصلت إلى 3 أشهر، خلال هذه الفترة لم أتعرف على كامل صفات زوجتي، حتى تفاجئت بصفاتها الغريبة عقب الزواج مباشرة.

يروي طاهر: زوجتي كانت تقوم بكل شئ من أجل امتلاك الشقة، فمنذ الشهر الأول للزواج وقد وجدت إنسانة غير التي تعرفت عليها "طول الوقت ترفع صوتها وتتعامل بتكبر مع الجميع"، حتى ضاق بي الكيل من طريقتها.

يضيف طاهر: زوجتي ترغب دائمًا في البقاء بمنزل أسرتها، حتى بدون أسباب تستدعي ذلك، وبعد بقائها عدة أشهر لدى والدها حاولت العودة من جديد، لكني لا أريد استمرار المعيشة معها بعدما هددتني أكثر من مرة بتركي في المنزل وحيدًا، وحينما طالبتها بالطلاق رفضت.

يختتم الزوج: لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة عقب رفضها الطلاق، وبالفعل أقمت دعوى خلع حملت رقم 267 لسنة 2021، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

اقرأ أيضًا

"صورته وهو نايم مع مرات أخوه".. كيف قُتلت محفظة قرآن على يد زوجها في "قرموط صهبره"؟

"عاشرها وقتلها عارية بسبب خيانتها".. كيف قُتلت "لواحظ" على يد زوجها بالإسكندرية؟

"قتلت زوجها ومارست الجنس مع عشيقها جوار جثته".. قصة جريمة أثارت الجدل في الشرقية

جرائم عش الزوجية| "بربطه في السرير أثناء العلاقة".. لماذا تخلصت ممرضة من زوجها في أوسيم؟