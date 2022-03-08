اليوم.. محاكمة أحمد أبو النصر "طبيب الكركمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم أحمد أبوالنصر "طبيب الكركمين".

نسبت النيابة للمتهم وآخر بأنهما في 28 أكتوبر في 2021 وتاريخ سابق عليه بدائرة أقسام شرطة الهرم، الدقي، والسادس من أكتوبر، أنهما طرحا وعرضا للبيع أغذية ونباتات طبية وهي مغشوشة مع علمهم بذلك، وعرضا للبيع مستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها، وقاما بفتح مكتب للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص من الجهة المختصة.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، أنه أنشأ وأدار الصفحات المسماة بـ "الدكتور أحمد أبو النصر" على موقع الفيسبوك، وكذلك القناة الخاصة على تطبيق التليجرام، وكذلك الموقع المسمى بالدكتور أحمد أبو النصر على محرك جوجل لبيع المنتجات الصحة والغذاء، بهدف ارتكاب جريمة بيع أغذية ومستحضرات طبية بدون ترخيص.

وأسندت له أنه غير مرخص له مزاولة مهنة الطب، فاستعمل وسائل النشر التي من شأنها تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وانتحل لنفسه لقب طبيب.

كما وجهت له الإعلان عن منتجات صحية وخدمات صحية بدون ترخيص.