بالأرقام.. هل تأثرت صادرات مصر من البطاطس بالحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع العفن البني بوزارة الزراعة، إن إجمالي الكمية التي تم تصديرها من البطاطس في موسم 22/2021 بلغت 245 مليون و691 ألف طن من البطاطس، بينما بلغت 331 مليون و225 ألف طن فقط في موسم 2021/2022، موضحة أن عام 2022 ارتفعت الصادرات بفارق 67 ألف طن.

وأضافت بلابل لـ"الخليج 365"، أن إجمالي العينات التي تم فحصها عام 2022 بلغ 128 ألف و99 عينة، بينما وصلت في 2021 إلى 9 آلاف و441 عينة، لافتة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي كانت المورد الأول من مصصر بـ89 مليون و879 ألف طن، فيما جاءت روسيا بمجموع في المرتبة الثانية بـ70 مليون و686 ألف طن.

وأشارت إلى أن مساحات زراعة العروة الشتوية من البطاطس بلغت في الموسم الماضي 51 ألف فدان، بينما بلغت في موسم 2022، 68 ألف فدان بزيادة بلغ 18 ألف فدان، مضيفة أن الصادرات المصرية حتى هذه اللحظة لم تتأثر بالأحداث الجارية في أوروبا الشرقية.