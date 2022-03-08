بعد وفاة إياد داود وهدايت عبدالنبي.. ننشر أسماء أبرز الإعلاميين الراحلين في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

توفى الإعلامي والفنان الشاب إياد داود، شقيق الكاتب الصحفي والسياسي خالد داود، عن عمر يناهز 40 عامًا، وشيعت جنازته أمس من مسجد مصطفى محمود.

وتأتي وفاة إياد داود استمرارا لسلسلة من وفيات أبناء الوسط الإعلامي والصحفي، يستعرضهم الخليج 365 في هذا التقرير.

هدايت عبدالنبي

أعلن الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، وفاة الصحفية هدايت عبدالنبي المحررة الدبلوماسية في العصر الذهبي للأهرام، الاثنين 7 مارس 2022.

وقال عزت إبراهيم في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رحيل الصحفية القديرة هدايت عبد النبي المحررة الدبلوماسية في العصر الذهبي للأهرام والتي شغلت مناصب عديدة في الأمم المتحدة وواجهة مشرفة للصحافة المصرية على مدى عقود.. رحم الله الفقيدة الكبيرة".

جلال دويدار

18 فبراير.. توفي الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير صحيفة الأخبار الأسبق عن عمر يناهز 86 عامًا.

إبراهيم حجازي

في 3 يناير الماضى، توفى الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.

وأصيب حجازي بفيروس كورونا ونقل للرعاية المركزة قبل وفاته بأيام.

وائل الإبراشي

في 9 يناير، توفي الإعلامي الكبير وائل الإبراشي متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا عن عمر يناهز 58 عامًا.

وبدأ الإبراشي حياته كصحفي في مؤسسة روزاليوسف الصحفية وكان صحفيا لامعا في قسم التحقيقات ثم ترأس تحرير جريدة "صوت الأمة" .

وقدم الإبراشي عدة برامج منها "الحقيقة" على شاشة قناة دريم2، و"كل يوم" على قناة أون و"العاشرة مساءً" على قناة دريم؛ وبرنامج " التاسعة" على القناة الأولى والفضائية المصرية.د

آمال مكاوي

في 17 يناير الماضي، توفيت الإعلامية آمال مكاوي رئيسة القناة الأولى الأسبق، والتي عملت كمذيعة بقسم الأخبار بالإذاعة ثم انتقلت للتلفزيون حتى تولت رئاسة القناة الأولى وحصلت على دبلومة من معهد الإذاعة والتلفزيون ودبلوم في الإخراج.

وتعد الإعلامية آمال مكاوي الأشهر في محاربة الدروس الخصوصية حيث وصفت بأنها مؤسسة البرامج التلفزيونية التعليمية في مواجهه الدروس الخصوصية.

ياسر رزق

يوم الأربعاء 26 يناير، توفي الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، عن عمر يناهز 57 عامًا متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

المخرج نبيل الجوهري

في 30 يناير، توفي المخرج الكبير نبيل الجوهري، والذي بدأ حياته كمدير تصوير في العديد من الأعمال التليفزيونية أبرزها "عفوا هذا حقى" و"صباح الورد"، و"النوة"، بالإضافة إلى عمله أيضاً كمخرج منفذ فى أكثر من مسلسل.

عبدالقادر محمد علي

في 6 فبراير الماضي، توفي الكاتب الصحفي عبد القادر محمد علي مدير تحرير جريدة الأخبار.. ونعاه عدد كبير من أصدقاءه وتلاميذه في مؤسسة أخبار اليوم

سامي متولي

يوم الأربعاء 26 يناير، توفي الكاتب الصحفي سامي متولي، مدير تحرير جريدة الأهرام السابق، وشيخ المحررين البرلمانيين، ووالد الزميل الصحفي أحمد سامي متولي.

وتم تشييع جثمان الكاتب الراحل من مسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة العصر.

عبدالحكيم الأسواني

في 30 يناير، توفي الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني، مدير تحرير جريدة المصري اليوم، بعد صراع مع المرض. وشيعت جنازته من مسجد صلاح الدين بالمنيل.