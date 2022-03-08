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رئيس "سلامة الغذاء" يكشف خطورة ملامسة يد البائع للخبز

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حذر الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خطورة التعامل مع الغذاء غير المعامل حراريًا ويتم تداوله باليد، قائلًا: "الخبز لا يجب أن تشتريه من البياع باليد".

وأضاف في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامجه "حضرة المواطن"، أن الخبر يجب أن يكون مغلف وهذا متبع في جميع دول العالم: "لكن في مصر بيحصل حاجات غريبة".

وتابع: "تأتي خطورة تناول الخبز من يد البياع، بسبب الملوثات الموجودة في اليدين"، مشيرًا إلى أن جائحة غيرت ثقافة غسل اليدين وأوضحت مدى أهمية غسل اليدين خاصة أنها تحمل الكثير من الميكروبات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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