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نقابة الأطباء البيطريين تحصل على شهادة الجودة ISO 9001

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، إن النقابة العامة للأطباء البيطريين حصلت اليوم الاثنين، على شهادة الجودة ISO 9001/2015.

وأضاف سليم، أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين على نظم الجودة، والتي تعمل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات المتنوعة المقدمة لجموع البيطريين بمختلف النقابات على مستوى الجمهورية.

وهنأ سليم جموع الأطباء البيطريين والنقابات الفرعية بحصول النقابة على شهادة الجودة، مشيرًا إلى ان شهادة الجودة خطوة من الخطوات الكثيرة التي اتخذتها النقابة العامة لتسهيل تقديم الخدمات النقابية لكل طبيب بيطري في أي مكان على مستوى الجمهورية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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