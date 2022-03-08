أين الدور الرقابي؟.. برلماني: جشع التجار سبب ارتفاع أسعار السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه لا يوجد مشكلة أو أزمة في السلع الاستراتيجية، موضحًا أن سبب ارتفاع الأسعار هو جشع التجار وليس لها مبرر.

وأوضح "ملك"، في تصريحات لمصراوي، أنه بالفعل هناك بعض السلع تأثرت بسبب ارتفاع مصاريف الشحن والنقل ولكن ليس بهذه الصورة التي نشهدها حاليًا، مشيرًا إلى أنه

دائمًا الأزمات يتم توجيهها بشكل خاطئ ويجب تعزيز الدور الرقابي.

وتابع: "معظم السلع التي تم زيادة أسعارها خلال الـ10 ايام الأخيرة معظمها غير مبرر، حتى أن محصول الأرز وهو إنتاج مصر أية اللي زاد فيه"، متسائلًا: "

الدقيق الذي دخل البلاد قبل الأزمة لية يزيد سعره من 170 جنيه إلى 280 جنيهًا للشيكارة الواحدة؟".

وأشار إلى أنه يجب علينا أن نعطي رسالة طمأنينة للشارع المصري، فمعظم السلع التي رفع أسعارها التجار الجشعيين، موجودة في منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية".

وقال: "ووزير التموين وجه اليوم بضخ عدد كبير من السلع".