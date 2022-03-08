انتقاما لأبيه.. مزارع يقتل آخر بطلقتين في الوجه بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل مزارع على يد آخر في تجدد خصومة ثأرية بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من مستشفى قصر العيني بوصول مزارع ثلاثيني مصابا بطلقتين بالوجه ووفاته في أثناء إسعافه.

وجه العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، ضباط المباحث بالانتقال إلى محل البلاغ بقرية بهرمس، وفريق آخر إلى المستشى الذي استقبل المجني عليه تنسيقًا مع الأدلة الجنائية.

التحريات الأولية لضباط فرقة شمال أكتوبر ووحدة مباحث منشأة القناطر بينت أن مزارعًا أطلق النار على آخر؛ بسبب خصومة ثأرية قديمة راح ضحيتها أبيه.

وشكل العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، عدة أكمنة لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بمشاركة ضباط مباحث منشأة القناطر بقيادة المقدم إكرامي البطران.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى |النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.