الأم تركت صغيرها فريسة للدخان.. كواليس مصرع "ملاك أوسيم" في حريق شقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن ملابسات حريق اندلع داخل شقة بقرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم، أسفر عن مصرع طفل اختناقا بالدخان.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، بينت أن والد الطفل كان في عمله، ووالدته خرجت لشراء بعض متطلبات البيت تاركة صغيرها ذا الخمس سنوات نائما بغرفته بدعوى عدم تأخرها.

ماس كهربائي بإحدى التوصيلات العشوائية نتج عنه شرزٍ اندلع على إثره حريق بدأ بمرتبة سرير غرفة خارجية لتطبق الأدخنة على الشقة، ما أسفر عن مصرع طفل.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بالقرب من نقطة شرطة بشتيل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع فرقة الشمال بقيادة اللواء عمرو طلعت.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بإحدى الغرف، وعثر على جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مسجى على سرير غرفة داخلية فارق الحياة إثر إسفكسيا الخنق.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللا، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.