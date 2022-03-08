المعاينة: ماس كهربائي أودى بحياة "ملاك أوسيم" مختنقا بالدخان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، عن سبب حريق شقة بأوسيم شمال المحافظة.

تبين بالفحص والمعاينة تنسيقا مع الأدلة الجنائية، حدوث ماس كهربائي نتج عنه شرزٍ اندلع على إثره حريق بدأ بمرتبة سرير غرفة خارجية لتطبق الأدخنة على الشقة، ما أسفر عن مصرع طفل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بالقرب من نقطة شرطة بشتيل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع فرقة الشمال بقيادة اللواء عمرو طلعت.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بإحدى الغرف، وعثر على جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مسجى على سرير غرفة داخلية فارق الحياة إثر إسفكسيا الخنق.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللا، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.