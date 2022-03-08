"نائما على سريره".. مصرع طفل اختناقا بالدخان بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه اختناقا بالدخان؛ إثر حريق شقة بقرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم شمال الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بالقرب من نقطة شرطة بشتيل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع فرقة الشمال بقيادة اللواء عمرو طلعت.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بإحدى الغرف، وعثر على جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مسجى على سرير غرفة داخلية فارق الحياة إثر إسفكسيا الخنق.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللا، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.