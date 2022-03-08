أخبار مصر

"نائما على سريره".. مصرع طفل اختناقا بالدخان بأوسيم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه اختناقا بالدخان؛ إثر حريق شقة بقرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم شمال الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بالقرب من نقطة شرطة بشتيل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع فرقة الشمال بقيادة اللواء عمرو طلعت.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بإحدى الغرف، وعثر على جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مسجى على سرير غرفة داخلية فارق الحياة إثر إسفكسيا الخنق.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللا، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا