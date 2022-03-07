بالأسماء.. تعرف على الفائزين بجوائز الفنون الدورة الثالثة لمؤسسة فاروق حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتح الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لعام 2022 لمسابقات الفنون، التي تقام بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية.

جاء ذلك بحضور مجلس أمناء المؤسسة وأعضاء لجان تحكيم المسابقات وعدد كبير من الفنانين والنقاد والشخصيات البارزة وقيادات وزارة الثقافة، على رأسهم، رجل الأعمال نجيب ساويرس، عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، الدكتور زاهي حواس، الكاتب محمد سلماوي، الفنان جورج بهجورى، المخرج خالد جلال، وغيرهم.

وقرر مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون زيادة جائزة هذا العام وهي جائزة الاستحقاق الكبرى في دورتها الأولى، وتضمن جائزة مادية بالإضافة لدرع التكريم.

وتمنح جائزة الاستحقاق الكبرى لشخصية ثقافية مؤثرة ولها إنجازها الثقافي البارز والمتنوع في الفنون أو الآداب وذلك عن مجمل اعمالها، تقديرًا للشخصية الفائزة وعرفان بقيمة إنجازها.

بالإضافة للجوائز الممنوحة لشباب الفنانين والمبدعين وهي 5 أفرع في مجال (التصوير "الرسم" – النحت – النقد الفني التشكيلي – التصوير الفوتوغرافي – العمارة)، وتلقت المؤسسة لجوائز الفنون في الدورة الثالثة لهذا العام 749 فنان وناقد ومعماري تحت عمر 35 سنة بإجمالي 1460 عملاً فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا من جميع محافظات جمهورية مصر العربية للمشاركة وكانت كالتالي:

جائزة النقد الفني

تبلغ قيمة جائزة النقد الفني 60 ألف جنيه، و30 ألف المركز الأول و20 ألف جنيه المركز الثاني 10 ألف جنيه المركز الثالث.

وفازت بالمركز الأول نهال محمد السيد الشامي وحصولت على درع التكريم وشهادة تقدير، والمركز الثاني نهى محمد سيد حنفي، والمركز الثالث مناصفة بين كل من شيماء محمود أحمد عبدالرحيم، شادي عبدالفتاح محمد أبو ريدة.

وتقدم لمسابقة النقد هذا العام 17 متسابقاً من 6 محافظات على مستوى الجمهورية، حيث تأهل 9 متسابقين للمرحلة النهائية.

جائزة العمارة

وتبلغ قيمة جائزة العمارة 100 ألف جنيه، 50 ألف المركز الأول و30 ألف جنيها المركز الثاني 20 ألف جنية المركز الثالث.

وفاز بالمركز الأول مشاركة فردية للمتسابق محمد عثمان أبو زيد محمود وحصوله على درع التكريم وشهادة تقدير، والمركز الثاني مشاركة فردية للمتسابق محمد وحيد فريد عبد الفتاح، والمركز الثالث مشاركة جماعية لكل من مصطفي هارون إسماعيل عبدالعزيز، ندى عبده أمين محمد، إسراء أحمد الخضر جاد.

تقدم لمسابقة العمارة هذا العام عدد 29 مشاركة فردية وجماعية (65 معماري) من 7 محافظات على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 11 مشاركة للمرحلة النهائية ما بين مشاريع فردية وأخري جماعية.

التصوير الفوتوغرافي

وتبلغ قيمة جائزة التصوير الفوتوغرافي 100 ألف جنيه، 50 ألف المركز الأول، و30 ألف جنيه المركز الثاني، و20 ألف جنيه المركز الثالث، وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم محمد محمود أحمد الجنزوري، وفاز بالمركز الثاني جورج القمص يوسف ناشد ساويرس، وفاز بالمركز الثالث عبدالرحمن محمود فهمى رفعت محمد جاد.

تقدم لمسابقة التصوير الفوتوغرافي هذا العام 173 متسابقًا (491 صورة فوتوغرافية) من 19 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تأهل 36 متسابقًا للمرحلة النهائية.

جائزة النحت

وتبلغ قيمة جائزة النحت 100 ألف جنيه، 50 ألف المركز الأول، و30 ألف جنيه المركز الثاني، 20 ألف جنية المركز الثالث، وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم منى عطية عبدالحميد أحمد هيكل، وفاز بالمركز الثاني بيتر لبان اساف اسخرون، وفاز بالمركز الثالث آلاء عماد عنتر السيد.

تقدم لمسابقة النحت هذا العام 76 متسابقًا (87 عملاً نحتيًا) من 10 محافظات على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 23 متسابقًا.

جائزة التصوير "الرسم"

وتبلغ قيمة جائزة التصوير 100 ألف جنيه، 50 ألف المركز الأول، و30 ألف جنيه المركز الثاني، 20 ألف جنية المركز الثالث، وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم محمد أحمد عبدالعال حسن زيادة، وفاز بالمركز الثاني محمد أمين التهامي عبد الموجود، وفاز بالمركز الثالث محمود شعبان أحمد إبراهيم.

وتقدم لمسابقة التصوير "الرسم" هذا العام 418 متسابقًا (836 عملًا فنيًا) من 22 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 79 متسابقًا.

ومن جانبه ثمّن الفنان فاروق حسني دور وزارة الثقافة في رعاية المؤسسة الذي منحها ثقلًا في الوسط الإبداعي وكذلك وجه الشكر لكل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية على دعمها الدائم للمؤسسة والاهتمام بكل الأنشطة التي تقدمها للشباب المبدع والمتميز واكتشافهم وتقديمهم للمجتمع، وقدم الشكر لمجلس الأمناء على كل ما بذلوه من وضع الخطط والاستراتيجيات مما ساعد في نجاح المؤسسة في جميع الخطوات المنوطة بها.