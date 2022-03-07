مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لقي عنصران إجراميان مصرعما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.

تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان اختباء اثنين من العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية بدائرتى مركز شرطة (جزيرة شندويل – المراغة) بمديرية أمن سوهاج، واتخاذهما من دائرة مركز شرطة المراغة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المذكورين، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعهما، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية – 3 خزائن – كمية من الطلقات لذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض - كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.