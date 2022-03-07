النيابة تأمر بحبس المتهمين بقتل طفل في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المرج، بحبس المتهمين بقتل طفل بطلق ناري، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكنت أجهزة الأمن، من القبض على المتهمين بقتل طفل بطلق ناري وإصابة شقيقه في مشاجرة بينهم بمنطقة المرج بسبب خلافات نسب بينهم، بعدما تم إعداد الأكمنة والقبض عليهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص مصرع طفل يدعى "مصطفى" 13سنة، مصاب بعيار ناري، وإصابة شقيقه "محمد " 22 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، ويوم الواقعة توجه المتهمون لمحل إقامة الضحايا لإجبارهم على التنازل، فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة، قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق النار على المجني عليهم وتوفي طفل وأصيب شقيقه ونقلا إلى المستشفى، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.