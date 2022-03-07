السيطرة على حريق شقة في برج بفيصل.. والمعاينة: ماس كهربائي بالصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا شب في وحدة سكنية بمنطقة فيصل غرب المحافظة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من برج سكني بفيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد مدعوما بسلم هيدروليكي.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بشقة بالطابق التاسع، وإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

بينت المعاينة أن الحريق اندلع في الصالة "ريسبشن" بسبب حدوث ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.