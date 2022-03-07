انطلاق حفل توزيع جوائز فاروق حسني في مركز الجيزة للفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

انطلق مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الثالثة لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة على رأسهم، عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، الدكتور زاهي حواس، الكاتب محمد سلماوي، الفنان جورج بهجوري، المخرج خالد جلال، وغيرهم.

تضم الجوائز مسابقات (التصوير - النحت - النقد الفنى - التصوير الفوتوغرافي- العمارة) وافتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة، وانتهت جميع لجان التحكيم من التصويت على الأعمال الفنية المؤهلة للمعرض الجماعى والمرشحة لجوائز الفنون لهذه الدورة.

وتقدم لهذه الدورة من جوائز الفنون فروع (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- العمارة - التصوير الفوتوغرافي) عدد 1460 عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا من 749 فناناً ومعمارياً وناقداً فنياً من جميع محافظات مصر وتصل قيمة الجوائز إلى 500 ألف جنيه.

وتوجه مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون بالأمنيات الطيبة والتوفيق لجميع المتسابقين الذين حرصوا على المشاركة.